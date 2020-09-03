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Haberler Sarmaşık Balayında tercihleri karavan turu oldu

Balayında tercihleri karavan turu oldu

Balayında tercihleri karavan turu oldu
Giriş Tarihi: 3.9.2020

Geçtiğimiz yıl atış poligonunda tesadüfler sonucu tanışan Ağaoğlu Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Ali Ağaoğlu'nun yeğeni Gürkan Ağaoğlu ile eski Başbakan ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Binali Yıldırım'ın yeğeni Ayşegül Demirtaş, İstanbul'da sosyal mesafe kurallarına uygun bir şekilde gerçekleştirilen nikah töreni ile evlendi. Balayı için farklı bir tercih yapan genç çiftin, karavan turuna çıkacağı öğrenildi.

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