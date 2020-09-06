Bağışıklık destekçisi vitaminleri atlamayın

Uzmanlar salgın döneminde çok daha güçlü olması gereken bağışıklık sistemimiz için destekleyici vitaminleri içeren besinleri tüketmenin önemini vurguluyor. Bağışıklığın sigortası olan C, D vitaminleri, çinko ve magnezyum içeren besinlerin sürekli soframızda bulunmasını öneren doktorlar, salgını tek başına engelleyecek bir tedavinin geliştirilmediğini söyleyerek, "Bağışıklık, enfeksiyon riskini azaltıyor. Bunu destekleyen en güçlü mikrobesinler ise C, D vitaminleri, çinko ve magnezyumdur" diye konuştu.

BRÜKSEL LAHANASI ÖNEMLİ

Peki bu vitamin ve mineraller hangi besinlerde bulunur? C vitamini deposu yiyecekleri şöyle sıralayabiliriz: Siyah frenk üzümü, kırmızı biber, kivi, yeşil dolmalık biber, portakal, çilek, papaya, brokoli, maydanoz, ananas, Brüksel lahanası, karnabahar, mango, limon, greyfurt, bezelye ve domates. Bunun dışında tüm meyve ve sebzelerde C vitamini bulunur.

YAĞLI BALIKLARDA VAR

D vitamini, yağda çözünen bir vitamindir. 'Güneş ışığı vitamini' olarak da bilinir. Aktif formuna dönüşürken iki aşamalı bir süreç geçirir. İlk olarak, karaciğerdeki kalsidiol depolama formunda oluşur. Sonra, böbreklerdeki aktif formuna dönüştürülür. D vitamini kalsiyumun normal emilimine, kas ve kemiklerin normal fonksiyonlarının korunmasına katkıda bulunur. Bu vitamini içeren besinler, yağlı balıklar, ton balığı, mantarlar, süt, portakal suyu, yumurta sarısı, tahıllar, sığır karaciğeri ve morina yağı olarak sıralanabilir.

İSTİRİDYE ÇİNKO DEPOSUDUR

Bağışıklığı takviye eden ve metabolizma faaliyetleri için gerekli minerallerin başında gelen en verimli çinko kaynakları istiridyelerdir. Ardından, kırmızı et, kümes hayvanları, yengeç ve ıstakoz gibi deniz mahsulleri, fasulye, fındık, kepekli tahıllar ve süt ürünleri de önemli gıdalar arasındadır.



ENERJİ SANTRALİ MAGNEZYUM

Magnezyum deposu yiyecekler arasında ise ıspanak ve koyu yeşil yapraklı bitkileri sayabiliriz. Besin değerleri açısından magnezyum zengini diğer yiyecekler de kinoa, badem, kaju fıstığı, Meksika fasulyesi ve soya fasulyesidir. Magnezyum, vücut ve beyin sağlığıvkemiğin yapısal gelişimine katkıda bulunur.