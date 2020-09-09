Uzlaşma çıkmadı

ESKİ kız arkadaşı Deniz Bulutsuz'a şiddet uyguladığı gerekçesiyle 13,5 yıla kadar hapsi istenen Ozan Güven, Bulutsuz'dan şikayetçi oldu. İkili arasında yaşanan olayla ilgili uzlaştırma büroya gönderilen dosyada taraflar uzlaşmayı kabul etmedi. Oyuncu Güven'in, Bulutsuz'un kendisine saldırdığı iddiasıyla yaptığı şikayet üzerine başlatılan soruşturmada ise savcılık, Bulutsuz'un eyleminin 'basit yaralama' kapsamında kalması nedeniyle uzlaştırma büroya gönderilmesine karar vermişti.
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