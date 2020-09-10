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Haberler Sarmaşık Bulutsuz’a hapis şoku

Bulutsuz’a hapis şoku

Bulutsuz’a hapis şoku
Giriş Tarihi: 10.9.2020

Sevgilisi Deniz Bulutsuz'u darp ettiği gerekçesiyle hakkında dava açılan Ozan Güven, kendisinin de darp edildiğini iddia ederek şikâyetçi olmuştu. Ozan Güven'in şikâyeti sonrası dosya uzlaşma bürosuna gönderildi. Uzlaşmak isteyip istemediği sorulan Ozan Güven bu teklifi kabul etmeyince, Deniz Bulutsuz hakkında, "basit yaralama" suçundan 4 aydan 1 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. İkilinin davasının ilk duruşması, 21 Ocak 2021'de gerçekleşecek.

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