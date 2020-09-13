En tatlı zehir!

Kavanozların içinde tüketilmeyi bekleyen bembeyaz kristalleri gören inanır mı sağlıksız olduğuna? "Ben çayıma, kahveme şeker koymuyorum" ile başlayıp "Ama tatlıyı, çikolatayı çok severim" ile biten cümlelerin kahramanı şeker! Meyvenin içinde fruktoz, çayın içinde sükroz, sütün içinde laktoz, tatlılarda ise glikoz olarak karşımıza çıkıyor. Oldukça yüksek kalorili ve sindirimi çok kolay. Çocukluk çağı obezitesi ile ilgili yapılan bir araştırmada her gün alınan şekerin yarısının işlenmiş yiyeceklerden geldiği kanıtlanmıştır. Yani işlenmiş şeker bulunan paketli ürünlerden de uzak durulmalı. Şeker yerine geçen farklı maddeler de olabilir.

GELELİM ŞEKER TÜRLERİNE

Beyaz şeker kullanmayanların tercih ettiği esmer şekerin daha masum olduğu doğru değil. Yüksek fruktozlu mısır şurupları ucuz olduğu için fazla tercih edilmekte. Bir de 'eklenti şeker içermez' yazılı besinlerde tatlandırmak için kullanılan bal var. Akçaağaç şurubu da antioksidan ve mineral açısından zengin. Agave ise Meksika kökenli bir bitki ve şurubu çıkarıldığında oldukça tatlı oluyor. Yaklaşık %90'ı früktoz yapısındadır. Şekerin türü her ne olursa olsun fazla tüketildiğinde tam bir zehir. Fazla şeker tüketimi obezite başta olmak üzere diyabet, kalp damar hastalıkları, hipertansiyon gibi pek çok kronik hastalığa da neden olmakta. Aynı zamanda kan şekerini hızlıca yükseltir, yeme isteğini artırmaktadır. Fazlası iç organlarda yağlanma yapar. Şeker bağımlılığından kurtulmak oldukça zor. Çocuklar ne kadar erken şekerli tatlarla tanışırsa, ilerleyen senelerde de bu tatları tercih etme ihtimalleri o kadar artıyor.



Etiketlerde yer alan gizli sekerler

● Glikoz şurubu ● Mısır şurubu ● Yüksek fruktozlu mısır şurubu ● Sükrozdektroz ● Fruktoz ● Elma suyu konsantresi ● Üzüm suyu konsantresi



Seker tüketimini azaltmak için

Paketli ürünlerde mutlaka etiket okuyun.

● Tatlı isteğinizi meyvelerle karşılamaya çalışın.

● İşlenmiş ve paketli ürün tüketimini azaltın.

● Evde veya iş yerinde paketli ürün bulundurmayın.

● İyi bir uyku düzenine sahip olmaya özen gösterin.

● Şeker dengesi için süt ürünleri tüketimine dikkat edin.