Mustafa’nın özrünü ne okudu ne dinledi

Oyuncu, şarkıcı ve spiker Defne Samyeli önceki gün arkadaş grubuyla Bebek'teydi. Bebek Otel'de Boğaz keyfi yapan ünlü sanatçı, yaklaşık beş saat kaldığı mekandan gece yarısı ayrıldı. Kadın arkadaşının Bebek Otel'e sıfır şekilde yanaştırdığı otomobile koşar adım binerek gazetecilere görünmek istemeyen Defne Samyeli, derin göğüs dekolteli kıyafetiyle dikkat çekti.

SANDAL ÖZÜR DİLEMİŞTİ

Mustafa Sandal'ın kaleme aldığı 'Beni Ağlatma' adlı kitapta kendisiyle ilgili izinsiz yayınladığı ve doğru olmadığını öne sürdüğü iddialar yüzünden ünlü şarkıcıya dava açan Defne Samyeli, geçtiğimiz günlerde Mustafa Sandal'ın "Biz aramızda anlaşırız. Onu kırdığım için özür dilerim" açıklamasını okumadığını ve dinlemediğini söyledi.

KİTAP ARALARINI AÇTI

Mustafa Sandal'ın kitabının reklamını yapmak adına Samyeli'ye iftira attığı öne sürülmüştü. Suç duyurusunu işleme koyarak soruşturma başlatan savcılık, Sandal'ı ifadeye çağırmıştı. Defne Samyeli suç duyurusunun ardından Mustafa Sandal'a 1 liralık manevi tazminat davası açmıştı.



'İFTİRAYA MARUZ KALDI'

Ünlü spikerin avukatı Şenay Kara Işık, dava dilekçesinde, "Kitapta yer alan hayal ürünü, iftiraya varan yalan ifadeler sebebiyle Defne Samyeli kendisini haksız ve sansasyonel gündem içinde bulmuştur. Ağır eleştirilere maruz kalmıştır. Samyeli ile Sandal yıllardır aynı camianın içinde yer aldıklarından davetlerde karşılaşmış olup birbirlerini bu sayede tanımaktadırlar. Mustafa Sandal, Defne Samyeli'nin ismini kullanarak kitabının reklamını yapmıştır. 1 lira manevi tazminat ödenmesini ve kitabın toplatılmasını talep ediyoruz" ifadelerine yer vermişti.



Tarhan ABDULLAHOĞULLARI