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Haberler Sarmaşık Hacer ve Nuriye itirafı dinlemiyor

ve itirafı dinlemiyor

Hacer ve Nuriye itirafı dinlemiyor
Giriş Tarihi: 14.9.2020

Arif ve Zekeriya taşıdıkları sırrın yükünden çok yorulmuşlardır. "Ne olursa olsun" deyip eşleri Hacer ve Nuriye'ye itiraf etmeye karar verirler. Ne var ki Hacer ve Nuriye dinlemek bile istemezler. Çünkü Azra'nın gidişiyle beraber her ikisi de yeterince üzgündür, daha fazla üzüntüye yer yoktur yüreklerinde... Gençliğim Eyvah, bu akşam saat 20.00'de ekranlara gelecek.

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