Günsu İnce: aranjör sevgilin yoksa var olman zor

Geçtiğimiz günlerde yayınlamış olduğu "Tenkit" isimli şarkısıyla dikkatleri üzerine çeken Aysu Baceoğlu'nun kız kardeşi Günsu İnce, ablasıyla beraber objektiflere takıldı. Yeni şarkısı ve kariyerinin nasıl gitti hakkında ki sorularını cevaplayan Günsu İnce, "Sektörde var olup olmamak aranjör bir sevgilin olmasına bağlı artık, ne kadar emek verirsek verelim ne kadar iyi bir ekiple çalışırsak çalışalım hatta ne kadar zor şartlarda para harcarsak harcayalım, bir şey fark etmiyor ve gördüğüm kadarıyla bu işler böyle yürümüyor" diyerek sektörü eleştirdi. Eski manken Aysu Baceoğlu, kardeşini kalpten desteklediğini belirtti.