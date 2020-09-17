Acun: Şeyma ile evlendiğime pişman değilim

Bir televizyon programına konuk olan Acun Ilıcalı, hakkında merak edilen sorulara yanıt verdi. Canlı yayında Ilıcalı'ya yöneltilen sorulardan biri de Şeyma Subaşı ile evlendiğine pişman olup olmadığıydı. Bu soruya "Hiç değilim. Öyle bir konu yok" diyerek yanıt veren Ilıcalı, "İki insan arasındaki duygusal bir şeylerin bitmesi yüksek gerilimli şeylerin yaşanmasına sebep değil" dedi.