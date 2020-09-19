Rus milyarderin Bodrum sefası

Korumalarının etrafta kuş uçurtmadığı koyda jet skiye binen Rus milyarder, Ege sularının tadını çıkardı. Arkadaşlarıyla birlikte bir süre suda kalan Abramoviç daha sonra 'Eclipse' adlı yatının arka tarafında dinlenmeye geçti. Lüks yatta Abromoviç'in misafirleri ve yakın arkadaşlarının da bulunduğu görüldü. Geçtiğimiz hafta Yalıkavak'a gelen dev yat, marinaya sığmayınca Bodrum açıklarına demir atmıştı. Gündoğan ve Göltürkbükü koylarını da gezmeyi ihmal etmeyen Abranoviç ve misafirleri için, Rusya'dan özel olarak 100 koruma ve 80 kişiden oluşan personel geldiği öğrenildi.





CAMLARI KURSUN GEÇIRMIYOR

1.2 milyar dolarlık 163,5 metre uzunluğundaki dev yat, dünyanın en büyük yatları arasında yer alıyor. "Eclipse" adlı mega yat askeri füze savar sistemine sahip. İki helikopter, yüzme havuzları, SPA, 2 sürat motoru, 4 jetski, 2 mini denizaltına sahip mega yatın dış kısmı ise tamamen zırhlı kaplama olup camları kurşun geçirmiyor.

Tuba AYHAN