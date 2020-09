Çocukların beslenmesinde bunlara dikkat!

Mart'tan beri defalarca bağışıklık sistemiyle ilgili bilgileri sizlerle paylaşıyoruz. Bu sefer çocukları konuşalım istiyorum. Çevirim içi eğitimde ilk günler geride kaldı. Bundan sonra böyle mi devam edecek sorusunun cevabı velilere bırakılmış görünüyor. Hepimizin kafasında hız kesmeden yeni sorular doğuyor. Bu sorular içinde 'çocuğumun bağışıklığını nasıl güçlendirebilirim veya evde nasıl sağlıklı beslenme planı oluşturabilirim' olabilir. Bir de her sonbahar çocukların sık hastalandıkları dönem olmuştur. Fakat bu sene okul bahçesinde koşturup terli terli güne devam etmeler olmayacak. Çevirim içi eğitimle evde çocuklarımızı hastalıklardan korumaya çalışacağız. Fakat bu noktada da dikkat edilmesi gereken birçok faktör var.



KALKIŞ SAATLERİ ÖNEMLİ

Her okulun ders saatleri planlandı. İşte bu yemek saatlerini planlamak için çok güzel bir fırsat. Sabah eğitim veren bir okul için biraz daha kolay durum. Kahvaltısını yapıp ekranın karşısına oturan çocuk için 2-3. ders sonu ara öğün saatine ayrılıp, ders bitiminde öğle yemeğine geçilebilir. Öğleden sonra eğitim alıyor ise sabah kalkış saatleri çok önemli. Mümkün olduğunca erken kalkıp kahvaltı saatini geciktirmemek, öğle yemeğini atlamayı önler. Ders öncesi öğle yemeğini de yiyen çocuk ders arasında ara öğünlerini yapıp, ders bitiminde akşam yemeğine geçebilir. Tam gün okullar içinse olay daha kolay aslında. Çünkü onlar için bir öğle yemeği saati ayarlanmış. Kahvaltı ile başlayan ders öncesi öğle yemeği için ayrılan zaman ile devam eder. Beslenme saatlerini planlamak çocuğunuzun bir düzene girmesini kolaylaştıracaktır.



ÖĞÜNLERİ DOĞRU BELİRLEME

Beslenme önemli ama bir tabak hazırlayıp ders esnasında çocuğa yedirmenizi kesinlikle tavsiye etmiyorum. Her şeyin zamanı olduğu gibi yemenin de, dersin de ayrı zamanları olmalı. Nasıl ki çocuk televizyon izlerken veya bilgisayar oynarken ne yediğinin farkına varmazsa, ders sırasında da yeme farkındalığı oluşmaz. Gereğinden fazla ve bilinçsizce yemek tüketimi ise beslenme sorunlarına ve obeziteye davetiye çıkarır. Bu yüzden ders saatlerine göre ana öğünlerin belirlenmesi oldukça önemlidir. Her öğün tabakta dört yapraklı yonca modeli ile sağlıklı besin örüntüsü sağlanmalıdır. Tahıl grubu, et grubu, süt grubu ve sebze/meyve grubu çocuğun ihtiyacı olan gereksinme doğrultusunda hazırlanmalıdır. Ders araları ise belirli aralıklarda ara öğün saati olarak kullanılabilir. Ara öğünlerde süt, kefir gibi süt ürünü; uygun porsiyonlarda mevsim meyveleri; kuruyemişler tercih edilebilir.

SU İHTİYACINI UNUTMAMALIYIZ

Evde olmak hareketin azalmasına neden oluyor. Bu durumda evde yapılacak fiziksel aktivite çocuğun enerjisini atmasına yardımcı olurken, enerji harcamasının artmasını da sağlar. Bilgisayardan beden eğitimi dersinin verilmesi de aslında hareket etmenin ne kadar önemli olduğunun göstergelerindendir. Ailecek yaptığınız veya çocuğunuzun oyun haline getirdiği bir fiziksel aktivite programı hazırlamayı unutmamalısınız. Bir de 'su içme' konusu var ki terledim çok susadım olarak duyduğumuz, ama hareket etmedikçe unutulan en önemli ihtiyaçlardan biridir. Evde daha az konuşan ve daha az hareket eden çocukların su tüketimine dikkat etmeniz oldukça önemlidir. Yaş gurubuna göre ihtiyacı olan su miktarını karşılaması için minik hatırlatmalar yapmayı unutmayın.



MEHLİKA ÖKTEM