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Haberler Sarmaşık DJ Tet, klibini yabancı hayranlarıyla çekti

, klibini yabancı hayranlarıyla çekti

DJ Tet, klibini yabancı hayranlarıyla çekti
Giriş Tarihi: 20.9.2020

Amerikalı ünlü rapçi Pitbull'a benzerliğiyle dikkat çeken DJ Tet, yeni şarkısı "Don't Stop" ile hızlı bir çıkış hedefliyor. Yaz döneminde güney sahillerindeki eğlence mekanlarında pikap başına geçen Ümit Tetik, ilk single çalışmasını DMC etiketiyle Ağustos ayında çıkardı. Parçanın klibinde görev alacak dansçıları için farklı bir yol seçen genç DJ, dünyanın pek çok ülkesinden gelen 15 hayranı ile kamera karşısına geçti. Bu konuda Türkiye'de bir ilke imza atan Tet, renkli görüntülerin yer aldığı klibini Çeşme'de tamamladı.

ERCAN AKGÜN

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