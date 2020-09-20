  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Sarmaşık Gizem Salkın: Severek evlenmiştik arkadaşça ayrıldık

Gizem Salkın: Severek evlenmiştik arkadaşça ayrıldık

Gizem Salkın: Severek evlenmiştik arkadaşça ayrıldık
Giriş Tarihi: 20.9.2020

Ünlü şarkıcı Yeşim Salkım, kızı Gizem Salkım ile İstinyePark'ta görüntülendi. Öğle saatlerinde Masa Restoran'da yemek yiyen anne kız gazetecilerin objektiflerine yansıdı.

Yeşim Salkım, telefon görüşmesi yaptığı için soru almazken, geçtiğimiz günlerde boşanan Gizem Salkım sorulara yanıt verdi. 2017 yılında evlenen Salkım, "Severek evlendik, karşılıklı saygı ile bitirdik. Arkadaşça ayrıldık. İkimiz için de hayırlısı olsun" demekle yetindi.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Gizem Salkın: Severek evlenmiştik arkadaşça ayrıldık haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

  • SON DAKİKA