Gizem Salkın: Severek evlenmiştik arkadaşça ayrıldık

Ünlü şarkıcı Yeşim Salkım, kızı Gizem Salkım ile İstinyePark'ta görüntülendi. Öğle saatlerinde Masa Restoran'da yemek yiyen anne kız gazetecilerin objektiflerine yansıdı.

Yeşim Salkım, telefon görüşmesi yaptığı için soru almazken, geçtiğimiz günlerde boşanan Gizem Salkım sorulara yanıt verdi. 2017 yılında evlenen Salkım, "Severek evlendik, karşılıklı saygı ile bitirdik. Arkadaşça ayrıldık. İkimiz için de hayırlısı olsun" demekle yetindi.