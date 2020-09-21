Murat aşka geldi Hande dinlemedi

İKİ eski sevgili Murat Dalkılıç ve Hande Erçel önceki akşam katıldıkları bir nikah töreninde pişti oldu. Ortak arkadaşları Feyza Kazaklar ve Mustafa Efe Arıcı'nın düğününe ayrı ayrı katılan ikili, alan içersinde selamlaştı. Murat Dalkılıç geceye tek katılırken, Hande Erçel ablası Gamze Erçel'le törende yerini aldı. Murat Dalkılıç nikah töreni sonrası çift için şarkı söyledi. Dalkılıç, eski sevgilisi Hande Erçel'e de bakarak "Sarıl bana sevgilim, eskisi gibi. Acılar içindedir, gittiğin günden beridir. Bitsin artık yüreğim, hasret geceleri" sözleriyle Hasret Geceleri adlı şarkısını seslendirdi. Hande Erçel ise şarkının söylendiği an telefonuyla ilgilendi.