6. Kavuk Şevket Çoruh’un başında

Bugüne kadar Kel Hasan Efendi'den İsmail Dümbüllü'ye ardından sırasıyla Münir Özkul, Ferhan Şensoy ve Rasim Öztekin'e emanet edilen Kavuk, dün akşam Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Tiyatrosu'nda düzenlenen özel bir törenle, Rasim Öztekin tarafından Şevket Çoruh'a devredildi. Rasim Öztekin, "Şu ana kadar Türk tiyatrosu için güzel şeyler yapan ve bundan sonra yapacağını umduğum bir tiyatrocu ve oyuncu kardeşim Şevket Çoruh, 6. olarak kavuğun sahibi oldu" sözleriyle sahneye çağırdı ve kavuğu Çoruh'un başına geçirdi.

HOCASINDANDAN ONAY ALDI

KAVUK devir teslimi sürecinde aklında Şevket Çoruh'un olduğunu ve bu fikrini hocası Ferhan Şensoy'a açtığını; "Hocam ne diyorsun?" dediğini belirten Öztekin, Ferhan Şensoy'un "Çok iyi bir karar kardeşim" demesi üzerine ustasından da aldığı onayla hemen Şevket Çoruh'u aradığını belirtti.