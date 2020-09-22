Son dakika haberleri Akşam Ajansı’nda

TÜRKİYE ve dünyada gün boyunca yaşanan tüm sıcak gelişmeler, son dakika haberleri, ekrana gelirken; canlı bağlantılar ile gündemin nabzı Akşam Ajansı'nda tutuluyor... Salih Nayman'ın sunumu ile Akşam Ajansı, bu akşam saat 19.00'da canlı yayın ile A Haber ekranlarında.
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