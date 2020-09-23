Hollywood’un yeni seti İzmir

Amerikalı Türk asıllı yönetmen ve yapımcı Sean GK'nin önderliğinde çekilecek olan "X The End Time" filmi için Hollywood Yıldızları İzmir'e gelecek. Terminatör filminin güzel oyuncusu Kristanna Loken, Testere filminin başarılı dedektifi Costas Mandylor ve Tom Tidiman'ın başrollerini üstlendiği filmin fragman çekimleri Selçuk ve Seferihisar'da yapılacak. Dünyaca ünlü yıldızların başrolleri paylaştığı filmde ayrıca, Türk dizilerinin sevilen oyuncusu Wilma Elles de rol alacak. Üç gün boyunca İzmir'de olacak ünlüler, fırsat buldukça İzmir'in tarihi yerlerini gezecek.