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Süper kahramanlar atv’de

Süper kahramanlar atv’de
Giriş Tarihi: 23.9.2020

BATMAN v Superman Adaletin Şafağı filmi bu akşam saat 20.00'da atv ekranlarında olacak. Filmde, beraberinde getirdiği umut ile dünyada tanrılaşan Superman neden olduğu savaş ve yıkım ile birlikte insanlık için tehdit unsuru oluşturmaya başlar. Gotham Şehrinin koruyucusu Batman'e karşı giriştiği mücadele yeni bir savaşa davetiye çıkaracaktır.

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