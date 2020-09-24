İşleri büyüten Polat dünyaya açılıyor

ŞARKICI Ebru Polat, önceki gün Şişli'de bir AVM'den çıkarken objektiflere takıldı. Kurduğu kozmetik markasıyla iş hayatına atılan şarkıcı, dünyaya açılacağını söyledi. Polat,"Bu hafta iş hayatım için çok önemli adımlar atacağım. Katar'dan iş ortaklığı aldım, görüşmeler için masaya oturacağım. Dünyaya açılmamız için önemli görüşme olacak" dedi. Kıyafetinin maskesiyle uyumlu olmadığı hatırlatılan Polat, "Süs peşinde değilim. Sağlığım daha önemli. Maske takmayanlar utansın" dedi.