Evlilik sorusunu duymazdan geldi

BEŞİKTAŞ kulübü eski başkanı Fikret Orman, önceki akşam bir süredir birlikte olduğu sevgilisi Tuğba Coşkun ile Bebek'te görüntülendi. Arkadaşlarıyla buluşan çift, yemek yiyerek hasret giderdi. Çıkışta maskesiz oldukları görülen ikiliden Tuğba Coşkun, muhabirlerin "Evlenmeyi düşünüyor musunuz?" sorusunu cevapsız bırakarak araçlarına geçerek evlerinin yolunu tuttu.