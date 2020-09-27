‘Baltalı görüntüler gerçegi saptırıyor’

Halil Sezai'nin avukatının sunduğu baltalı görüntülerle ilgili konuşan davalı Hüseyin Meriç, "Tamamen sahte görüntüler" dedi. Şarkıcı Sezai'nin tutuklanmasıyla sonuçlanan dayak olayında dava dosyasına yeni görüntüler sunulmuş, Meriç'in baltayla şarkıcının evinin önüne geldiği belirtilmişti. Hüseyin Meriç o görüntülerle davanın yanıltılmaya çalışıldığını dile getirdi. Avukatı Serap Başkan Özsan ise dosyaya konulan görüntülerin, o ana ilişkin değil, olaydan 15 saat sonrasına ait olduğunu iddia etti.