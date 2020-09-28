USTA oyuncu Alper Atak, önceki gün Nişantaşı'nda görüntülendi. Aksiyon sahneleri için dövüş eğitimi almaya başlamasıyla ilgili soruya Atak, "Ekip değerli hocalar ile yoğun çalışma yapıyor. Ben de geçmiş projelerimde bu eğitimi Dusan Hyska dan almıştım" dedi. Aksiyon starı ve "second unit" uzmanı olan Dusan Hyska, Titanic, Er Ryan'ı Kurtarmak ve Spider Man gibi birçok Hollywood yapımlarının aksiyon eğitmenliğini üstlenmişti.
Dövüş eğitimi Dusan Hyska’dan haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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