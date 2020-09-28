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Haberler Sarmaşık Dövüş eğitimi Dusan Hyska’dan

Dövüş eğitimi ’dan

Dövüş eğitimi Dusan Hyska’dan
Giriş Tarihi: 28.9.2020

USTA oyuncu Alper Atak, önceki gün Nişantaşı'nda görüntülendi. Aksiyon sahneleri için dövüş eğitimi almaya başlamasıyla ilgili soruya Atak, "Ekip değerli hocalar ile yoğun çalışma yapıyor. Ben de geçmiş projelerimde bu eğitimi Dusan Hyska dan almıştım" dedi. Aksiyon starı ve "second unit" uzmanı olan Dusan Hyska, Titanic, Er Ryan'ı Kurtarmak ve Spider Man gibi birçok Hollywood yapımlarının aksiyon eğitmenliğini üstlenmişti.

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