Beyin kanaması geçiren Sürmeli tehlikeyi atlattı

ATV ekranın sevilen projesi Eşkı-ya Dünyaya Hüküm-dar Olmaz dizisinde rol alan usta oyun-cu Ali Sürmeli beyin kanaması geçirdi. Tansiyona bağlı beyin kanaması geçiren Ali Sürmeli ameliya-ta alındı. Ünlü sanatçı-yı hastanede ailesi ve sanat camiasının ünlü isimleri yalnız bırak-madı. 5 saat süren ameliyatın ardından Ali Sürme-li'nin oğlu Eren Sürmeli babasının sağlık duru-mu hakkında bilgi verdi. Oğul Sürmeli, "Kötü bir durum yok. Her şey iyi geçmiş. Normalde uyutacaklardı iki-üç gün. Ama ameliyat iyi geçtiği için vazgeçmişler. Şu anda bir sıkın-tı yok. Hayati tehlikeyi atlattı" diye konuştu.

DİĞER