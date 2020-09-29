İSTANBUL'DA Şarkıcı Halil Sezai Paracıkoğlu ile Hüseyin Meriç arasında çıkan tartışma sırasında Sezai'nin yaşlı adamı dövdüğü görüntüler izleyenleri derinden sarsmıştı. "Silahla kasten yaralama" suçundan tutuklanan şarkıcı Halil Sezai'nin avukatlarının tutukluluğa yaptıkları itiraz reddedildi. İtirazı değerlendiren 8. Sulh Ceza Hakimliği, itirazı; suçun mahiyeti, delil durumu ve şüphelinin tutuklulukta geçirdiği süreyi gerekçe göstererek reddetti.
Halil Sezai’nin tutukluluğuna devam kararı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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