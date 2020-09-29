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Haberler Sarmaşık Hande Subaşı sürpriz peşinde

sürpriz peşinde

Hande Subaşı sürpriz peşinde
Giriş Tarihi: 29.9.2020

BAŞARILI oyunculuğu kadar son zamanlarda çıkartmış olduğu single parçaları ile de müzik piyasasında adından söz ettirmeyi başaran Hande Subaşı, önceki gün yakın dostuyla alışverişte görüntülendi. Oyuncu, kendine yöneltilen sorulara şöyle cevap verdi. "Yakın zaman da bir single parçası çıkaracağım. Bunun dışında şu an başka bir şey söyleyemem. Her şeyin sürpriz olmasını istiyorum" diye konuştu.

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