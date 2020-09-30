Kovidin ayırıcı özelliği tat ve koku kaybı

Uzmanlar, mevsimsel hastalıklarla benzer belirtiler gösteren kovid-19'da koku ve tat problemlerinin daha belirleyici olduğunu bildirdi. Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Yıldırım Ahmet Bayazıt, bu mevsimlerde daha çok üst solunum yolu hastalıkları görüldüğüne dikkati çekti. Bayazıt, bu problemlerin burun ve boğazda rahatsızlıklara sebep olduğunu anlattı. Bu hastalıkların yüzde 80-90'ının virüs kaynaklı olduğunu dile getiren Bayazıt, "Bu hastalıkları yapabilecek pek çok virüs var. Bu hastalıkların yaptığı semptomlar ve problemler benzer" dedi.

KOVİD TAKLİT EDİYOR

Bayazıt, koronavirüs ile bu hastalıklar arasındaki farkları ayırt etmenin bazen zor bazen kolay olduğunu ifade ederek, şöyle devam etti: "Bunlar kendilerini burun tıkanıklığı, burun akıntısı, gözler etrafında ağrı, baş ağrısı, geniz akıntısı, boğaz ağrısı ve kaşıntısı, hapşırık, öksürük, vücutta kırgınlık ve ateş ile gösterir. Grip, nezle, sinüs problemleri, farenjit, bademcik enfeksiyonlarında bu belirtiler birlikte veya ayrı olarak ortaya çıkabiliyor. Bunların yansımaları olarak da orta kulak ve alt solunum yolları enfeksiyonları ortaya çıkabiliyor. Kovid-19 olup olmadığımızı bu benzerliklerden dolayı anlamak bazen zor, bazen kolay. Çünkü kovid her şeyi taklit edebiliyor. Bazen hiçbir şikayet olmuyor, bazen de çok ağır bir tablo oluşturuyor. O yüzden sapla samanı ayırmak burada çok zor bir iş aslında."



HAFTALARCA SÜREN ÖKSÜRÜK

ATEŞ ve diğer belirtilerin diğer gribal enfeksiyonlarda da olduğuna vurgu yapan Bayazıt, şu ifadeleri kulandı: "Ancak koku alamama veya koku almada azalma, tat duyunuzda kayıp varsa kovid olma ihtimaliniz oldukça kuvvetli. BUNLAR yok ise gribal enfeksiyon da olabilir, kovid de olabilir. Tanıyı ancak test yaparak anlayabiliriz. Ama koku ve tat problemi Kovid'de çok belirgin bir özellik. Neredeyse hastaların yüzde 60'ında görülebilecek bir şey. TAT ve koku dışındaki diğer problemler kovid veya diğer hastalıklar arasındaki ayırt edici bir şey sağlamıyor. Kovid'de ateş daha oynaktır normal gribe göre. Öksürük, kovid-19'da daha belirgin ve daha uzun sürelidir. Haftalarca süren öksürükler olabilir. NORMAL gribal enfeksiyonlarda bunlar daha kısa süreli olabilir. 1 hafta 10 günde toparlar. Ama kovidde bazen 1 ay sürüyor. Kovidin en sık özelliklerinden biri olsa da ateş her hastada olmuyor. Normal gribal enfeksiyonla boğaz ağrısını çok beklemeyiz aslında hafif geçer genelde. Kovidde ise yer değiştirir boğaz ağrıları. Bir gün boğazın solu ağrır, bir gün sağı ağrır ve bu bazen haftalarca sürebilir."



ALERJİDE ATEŞ EN FAZLA 37.5 OLUR

GÖĞÜS Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Muhammed Emin Akkoyunlu da sonbahar ve ilkbaharda daha sık görülen alerjinin vücudun savunma sisteminin bir parçası olduğunu vurguladı. Dışarıdan gelen yabancı maddelere karşı insan vücudunun bir reaksiyon gösterdiğini dile getiren Akkoyunlu, şunları kaydetti: "Alerjide ateş ender görülür. En fazla 37,5'lere kadar çıkar. Kovidde benzer olmakla beraber 38,2'inin üzerinde ateş söz konusudur. Tabiri caizse alerjide hafif bir ısınma, Kovidde ise ateş vardır. Alerjide hafif ateş, kırgınlık ve halsizlik olabilir. Kovid-19'da belirgin ve geçici olmayan bir halsizlik, ciddi bir kırgınlık, bazen koku ve tat duyusunda kayıplarla beraber semptomlar görürüz. Kovidde öksürük erken evrede değil daha çok geç evre ortaya çıkan bir durumdur."



YOĞUN KAS VE EKLEM AĞRISI

BAYAZIT, hem normal gribal enfeksiyonlarda hem de Kovid-19'da kas ve eklem ağrısının olabileceğini, gribal enfeksiyonlarda bu ağrıların kişiyi daha az rahatsız eden boyutta ve daha kısa süreli olduğunu kaydederek, kovidde ise kas ve eklem ağrılarının daha yoğun ve daha uzun, haftalarca sürebildiğini aktardı.