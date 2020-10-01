Acun’dan Şehrazat’a: Mahkemede görüşürüz

SÖZ yazarı ve besteci Şehrazat, yakın zamanda 99.5 milyon liraya uçak alan Acun Ilıcalı'ya telif haklarını ödemediği için "Terbiyesiz, haram zıkkım olsun" diyerek çıkışmıştı. Dün Instagram hesabından ünlü besteciye cevap veren Ilıcalı, "Bizden haksız bedel talep edip istediğini alamayınca hakaret yolunu seçen bu terbiyesiz kişiye cevabımızı mahkemede vereceğiz. Tazminatı ise işitme engelli miniklerimiz için kullanacağız" ifadelerini kullandı.