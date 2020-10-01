Rus oligarkın Bodrum keyfi

BİR süredir "Madame Gu" isimli yatıyla Bodrum'da tatil yapan Rus milyarder Andrei Skoch, Bodrum'un mavi sularından vazgeçmiyor. Ünlü oligark, yaklaşık 100 metrelik yatıyla geçtiğimiz ay Bodrum'a gelmişti. Ailesiyle birlikte hemen hemen tüm koyları gezen Skoch, gündüzleri denizin tadını çıkarırken akşamları da lüks yatında misafirlerini ağırlıyor. Görenlerin hayranlıkla baktığı 150 milyon dolar değerindeki yatta; jakuziler, spor salonu, eğlence merkezi, restoranlar, sauna, buhar odası, jetskiler ve alt kısmında ise 2 aracın sığacağı bir garaj bulunuyor.





TUBA AYHAN