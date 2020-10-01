  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Sarmaşık Rus oligarkın Bodrum keyfi

Rus oligarkın keyfi

Rus oligarkın Bodrum keyfi
Giriş Tarihi: 1.10.2020

BİR süredir "Madame Gu" isimli yatıyla Bodrum'da tatil yapan Rus milyarder Andrei Skoch, Bodrum'un mavi sularından vazgeçmiyor. Ünlü oligark, yaklaşık 100 metrelik yatıyla geçtiğimiz ay Bodrum'a gelmişti. Ailesiyle birlikte hemen hemen tüm koyları gezen Skoch, gündüzleri denizin tadını çıkarırken akşamları da lüks yatında misafirlerini ağırlıyor. Görenlerin hayranlıkla baktığı 150 milyon dolar değerindeki yatta; jakuziler, spor salonu, eğlence merkezi, restoranlar, sauna, buhar odası, jetskiler ve alt kısmında ise 2 aracın sığacağı bir garaj bulunuyor.


TUBA AYHAN

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Rus oligarkın Bodrum keyfi haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

  • SON DAKİKA