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Haberler Sarmaşık Orhan Baba şarkılarıyla uyaracak

şarkılarıyla uyaracak

Usta sanatçı , 10 yıllık bir aranın ardından yeni albümüyle sevenlerinin karşısına çıkmaya hazırlanıyor.

Orhan Baba şarkılarıyla uyaracak
Giriş Tarihi: 3.10.2020

Tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgını ile ilgili şarkılar yazdığını söyleyen Orhan Baba, en son 2010 yılında 'Berhudar Ol' adlı albümünü çıkarmıştı. Gencebay, yeni projesinin detaylarını ve eserlerini Yeni Asır'a anlattı.

İZMİR'DE KLİP ÇEKECEK
Çok yakında raflarda yerini alacak albüm için çok çalıştığını söyleyen Gencebay, şarkıları arasında 'Canım Türkiyem' adlı bir eserinin de yer aldığını belirtti. Heyecanla beklenen albümde 'maske' ve 'korona virüs' ile ilgili bestelerin de olacağını söyleyen usta müzisyen, "Albümümüzde birbirinden güzel eserler var. Harika klipler çekeceğiz. Hatta biri İzmir'de olabilir. İzmir ve İzmirlileri çok seviyorum" diye konuştu.

Fatih ŞENDİL

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