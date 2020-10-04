‘Aras Bulut yemeğin hesabını bize ödetti’

GENÇ oyuncular Aras Bulut İynemli, sevgilisi Bige Önal, Necip Memili ve eşi Didem Dayıcıoğlu önceki akşam Akatlar'daki Torello adlı mekanda görüntülendi. Ayrı ayrı geldikleri mekanda karşılaşan çiftler birlikte akşam yemeği yedi. Çıkışta Aras Bulut İynemli, "Mekanda karşılaştık, birlikte güzel bir yemek yedik" derken, Necip Memili ise, "Tesadüfen denk geldik, hesabı bize ödetti" diye espri yaptı. 7. Koğuştaki Mucize filminin ödül alması hakkında ise İynemli, "Çok mutlu ediyor bu haberler, şevkimiz artıyor" dedi.