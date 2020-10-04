F1 şampiyonu Hamilton ‘jetski’yle nefes kesti

Formula 1 şampiyonu siyahi pilot Lewis Carl Hamilton, 9 Ekim'de Japonya'daki yarış öncesi Bodrum'da ailesiyle stres attı. Formula 1 şampiyonu Hamilton'un pistlerdeki gibi denizde jetskiyle yaptığı sürat gösterisi de nefes kesti.

SEVGİLİSİYLE DENİZE GİRDİ

Bodrum Yalıkavak'ta milyon dolarlık yatta tatil yapan Lewis Carl Hamilton ve ailesi sabah denize girerek serinledi. Hamilton'a kardeşi Nicolas Hamilton ve kız kardeşi Samantha Lockhart da eşlik etti. 56 metrelik Vertigo isimli lüks bir yat kiralayan Hamilton'un 1 hafta için 600 bin dolar ödediği öğrenildi. Keyifli olduğu gözlerden kaçmayan Hamilton, sevgilisi olduğu iddia edilen siyahi bir kadınla denize girdi ve jetskiye bindi. Formula 1 yarışlarında gösterdiği performansı jetskide de sergileyen Hamilton yaptığı hızla nefes kesti. Formula 1 yarışlarında 6 kez şampiyon olmayı başaran pilotun 9 Ekim'de Japonya'da düzenlenecek yarış öncesi Bodrum'da stres attığı öğrenildi.





Tuba AYHAN