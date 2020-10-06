KUSMA ve hıçkırık şikayetiyle hastaneye gittikten sonra yüksek tansiyona bağlı beyin kanaması nedeniyle ameliyat edilen tiyatro sanatçısı Ali Sürmeli yoğun bakımdan çıktı. Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Doç. Dr. Ferda Çağavi, "Yaptığımız tetkiklerde beynin sağ ön tarafında yüksek tansiyona bağlı kanama tespit edildi ve aynı gün ameliyata alındı. Ameliyatının ardından yoğun bakımda tedavisi devam eden sanatçımızın ameliyat sonrasında oluşan kafa kemiği defektini giderdik. Ali Sürmeli'nin bundan sonraki tedavisi serviste devam edecek. Kendisine acil şifalar diliyoruz" ifadelerini kullandı.