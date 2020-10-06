Japon askeri Serdar

Ünlü şarkıcıya benzeyen eski bir Sovyet askerinin fotoğrafı, "Serdar Ortaç, 2. Dünya Savaşı'nda Japon mevzilerinde savaşırken" notuyla sosyal medyada paylaşıldı. Serdar Ortaç da bu kareyi Instagram hesabından yayınladı. 50 yaşındaki şarkıcı ile Sovyet askerinin benzerliği kısa sürede sosyal medyada çok konuşulanlar arasına girdi. Takipçileri, Ortaç'ın paylaşımının altına, kendisiyle dalga geçecek kadar mütevazi ve alçak gönüllü olduğu için takdir dolu sözler yazarken, Azerbaycan'dan da çok sayıda yorum geldi. 31 bin 400 beğeni alan paylaşımın altına yapılan 1392 yorumdan bazıları espriliydi.





ESPRİLİ YORUMLAR

ABİ 'buralara yaz günü kar yağıyor canım, ölene kadar seni bekleyemem'i herhalde burdayken yazdın :) 1945/1 Kral Devre

SERDAR Ortaç bir tane yaa çoook dobra.. Mütevazı.. Çok aşırı iyi.. Allah onu korusun, hep yüzü hep gülsün. Azerbaycan'dan da selam ona.

BİNLERCE şarjör var

SENİN müziğin silahın, şarkılarının sözleri mermilerin olsun, savaşının kazananı aşk, sonu zaferin olsun kardeşim...

ABİ hiç değişmemişsin