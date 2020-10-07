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Mutlulukları yarım kaldı

Reklamcı ve Nefes terapisti Serdar Oral ile evlenerek Muğla'nın Köyceğiz ilçesindeki Ağla köyüne yerleşen iki çocuğu ile mutlu bir yaşam sürüyordu.

Mutlulukları yarım kaldı
Giriş Tarihi: 7.10.2020

Ancak bu mutluluğa ölümün gölgesi düştü. Ünlü oyuncu Özgü Namal'ın eşi Serdar Oral, İstanbul Sarıyer'deki evinde geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

İSTANBUL'DALARDI
Uzun zamandır Muğla Köyceğiz'de yaşayan ünlü oyuncu Özgü Namal ve eşi Serdar Oral, çocuklarının okulu ve bir film çekimi için İstanbul'da bulunuyordu. Oyunculuğu bırakan ve bu sürede Nefes ve Elem Su adlarında iki çocuk sahibi olan Özgü Namal, ailesiyle Köyceğiz'de kiraladıkları köy evinde yaşıyor. Oral ailesi, Namal'ın film çekimleri ve çocuklarının okulu için geçtiğimiz ay İstanbul'a gitmişti. Alınan bilgiye göre, Oral, Namal'ın evde olmadığı sırada fenalaştı.



ÇOCUKLARININ YANINDA
Çocuklarının bakıcısının ihbarıyla gelen ambulansla hastaneye kaldırılan Oral kurtarılamadı. Oral'ın cenazesi aynı gün ikindi namazından sonra Kanlıca Mezalığı'nda toprağa verildi. Özgü Namal'ın katılmadığı cenazede sadece ünlü yapımcı Raci Şaşmaz bulundu. Özgü Namal'ın ise evde çocuklarının yanında olduğu öğrenildi.

Adem ÜLKER

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