Obezite ekran başındaki çocuğu tehdit ediyor

UYKU, beslenme ve hareket... Bu üç unsurun çocukların sağlığı ve derslerine odaklanabilmeleri açısından çok önemli olduğunu belirten Diyetisyen Nihal Tunçer, "Okul demek düzen demektir. Yattığı saatten, kalktığı saate, yemek yediği saatlere kadar bir düzen içinde yaşayan çocuklarımızın düzeni bozuldu. Öncelikle, uyku saatlerini düzenlemek hem büyüme ve gelişme hem de iştah açısından atılması gereken ilk adımdır. Günde ortalama 8-9 saat uyuması; kış aylarına girerken yaşadığımız hava değişimi ile düşebilecek bağışıklık sistemimiz için de çok önemlidir" diye konuştu.

3 ANA 3 ARA ÖĞÜN OLMALI

NİHAL Tunçer sözlerini şöyle sürdürdü: "Ders saatlerine göre düzenlenen öğünler; günde 3 ana, 2 veya 3 ara öğün şeklinde planlanmalıdır."



KURU FASULYENIN GÜCÜ

Büyüme ve gelişme çağında olan çocuklar için günlük protein alımı son derece önemli diyen Tunçer, "Protein çocukların halen devam eden gelişimine katkı sağlarken daha tok hissetmelerine yardımcı olan besin guruplarıdır. Et, tavuk, balık, yumurta ve süt gibi hayvansal kaynaklı proteinin yanı sıra çocuklarımızın beslenmesinde mutlaka bitkisel kaynaklı proteine yer vermeliyiz. Sağlıklı beslenmede haftada en az 3 öğün kuru baklagiller (kuru fasulye, nohut, mercimek, börülce, maş fasulyesi vb.) yemeği bulundurmak, yüksek posa içeriği ve sağladığı tokluk hissiyle hem kilo artışını engellemeye yardım eder, hem de çocuklarımızın daha dengeli beslenmesine katkı sağlar. Baklagillerin içerdiği proteinler hayvansal kaynaklı proteine göre daha yavaş sindirilerek yağ yakımını artırırken vücuttaki yağlanmayı azaltır" dedi.



SEKER DİKKATİ DAGITIYOR

EVDE veya ekran başında geçirilen süre arttıkça atıştırma ihtiyacı hepimizde olduğu gibi çocuklarda da artıyor. Çocukları okulda ve evde sağlıksız atıştırmalıklardan uzak tutmak gerektiğini vurgulayan Tunçer, yapılan çalışmaların şekerin hiper-aktiviteye neden olabileceğini gösterdiğini ve kana hızlı bir şekilde karışıp glikoz seviyesini ani yükseltmesi ile adrenalin hormonu üretimine yol açtığının bilindiğini vurgulayarak, "Aç karnına şeker tüketen çocukların adrenalin salgısının daha sık salgılanması ile anksiyete, heyecan ve konsantrasyon problemi yaşadıkları gösterilmiştir.



ÖZELLİKLE şeker, çikolata, cips gibi çoğumuzun adını bile bilmediği türlü katkı ve koruyucu ile lezzetlendirilmiş ürünler yerine yüksek besin değeri, yüksek posa içeriği ve düşük kalorisi nedeniyle evde çocuklarınız için sağlıklı atıştırmalıklar hazırlayarak çocuklarınızın ev-okul sürecinde hem yüksek konsantrasyonda derslerine adapte olmalarına yardımcı olabilir hem de kilo almalarını engelleyebilirsiniz" şeklinde konuştu.



Nohut cipsi tarifi

MALZEMELER

(2 PORSİYON İÇİN)



200 gram haşlanmış nohut (1 su bardağı)

1,5 yemek kaşığı zeytinyağı

1 çay kaşığı tatlı toz biber

1 çay kaşığı kimyon

YARIM çay kaşığı tuz



HAZIRLANIŞ

HAZIRLANIŞI: Haşlanmış nohuta baharatları ve yağı ekleyin ve yağlı kâğıt serili tepsiye döküp 200 derece fırında 20 dakika pişirin. Nohutların daha çıtır olmasını isterseniz kabuklarını soyarak pişirebilirsiniz.

1 porsiyonu sadece 220 kalori ve 7 gram lif içeren nohut cipsini çıtır çıtır afiyetle tüketebilirsiniz.



ENERJI IÇIN BULGUR PILAVI

DENGELİ bir menünün diğer ayağının karbonhidratlar olduğunu dile getiren Tunçer şunları söyledi: "Karbonhidratlar temel olarak enerji kaynağıdırlar. Basit karbonhidratlar; şeker ve şekerli yiyecekler, çikolata, hamur işleri gibi vücutta yağ depolanmasını hızla artırırken kompleks karbonhidratlardan tahıllar (bulgur, pirinç, kinoa, karabuğday vb.) daha dengeli beslenmesine ve kilo almamasına yardımcı olur. Çocuklarımıza vereceğimiz bir porsiyon bulgur pilavı ile besin emilimi, kemik gelişimi ve bağışıklık sistemi gibi birçok hayati fonksiyon için gerekli olan Mangenezin yüzde 55'ini karşılamak mümkün".