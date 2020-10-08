TECRÜ BELİ oyuncu Hande Ataizi, önceki gün sevgilisi Dinç Aydoğdu ile birlikte objektiflere yansıdı. "Pandemi sürecinden dolayı bazı ünlülerin çocuklarını okula yollamayıp evde özel hoca tutmasını nasıl karşılıyorsunuz?" sorusuna Ataizi, "Oğlum her çocuk gibi eğitimini okulunda alacak. Bizim öyle bir düşüncemiz yok. Zaten Leon da okula gitmeyi istiyor" açıklamasında bulundu.
Her çocuk gibi okula gidecek haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.