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Haberler Sarmaşık Her çocuk gibi okula gidecek

Her çocuk gibi okula gidecek

Her çocuk gibi okula gidecek
Giriş Tarihi: 8.10.2020

TECRÜ BELİ oyuncu Hande Ataizi, önceki gün sevgilisi Dinç Aydoğdu ile birlikte objektiflere yansıdı. "Pandemi sürecinden dolayı bazı ünlülerin çocuklarını okula yollamayıp evde özel hoca tutmasını nasıl karşılıyorsunuz?" sorusuna Ataizi, "Oğlum her çocuk gibi eğitimini okulunda alacak. Bizim öyle bir düşüncemiz yok. Zaten Leon da okula gitmeyi istiyor" açıklamasında bulundu.

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