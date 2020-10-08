Set arası park

ATV ekranlarının fenomen dizisi 'Bir Zamanlar Çukurova'da Saniye karakteri ile karşımıza çıkan Selin Yeninci, Adana'da çocukluk yıllarına geri döndü. Yoğun çekim saatlerinin ardından soluğu çocuk parkında alan sevilen oyuncu Selin Yeninci, parkta çocuklarla çocuk oldu ve saatlerce salıncakta sallandı. Parkta gönlünce eğlenen Yeninci, "Çocukluğuma geri döndüm. Yoğun tempoda yorgunluğumu çocuklarla birlikte attım. Bunu sıkça yapacağım' dedi.