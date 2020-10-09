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Haberler Sarmaşık Nikahtan 4 gün sonra baba oldu

Nikahtan 4 gün sonra baba oldu

Şarkıcı , sevgilisi ile geçtiğimiz Cumartesi günü nikah masasına oturmuştu. Nikahta karnı burnunda olan Lopez, evlilikten dört gün sonra doğum yaptı.

Nikahtan 4 gün sonra baba oldu
Giriş Tarihi: 9.10.2020

Sarıkabadayı ile Camelo Lopez çiftinin bir oğlu olduğu öğrenilirken, ikilinin bebeklerine Hasan Matias ismini verdiği açıklandı. Ünlü müzisyen, doğum haberini sosyal medyadan, "Canım oğlum hayatımıza hoş geldin. Hasan Matias Sarıkabadayı" mesajıyla duyurdu.

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