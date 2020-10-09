Sarıkabadayı ile Camelo Lopez çiftinin bir oğlu olduğu öğrenilirken, ikilinin bebeklerine Hasan Matias ismini verdiği açıklandı. Ünlü müzisyen, doğum haberini sosyal medyadan, "Canım oğlum hayatımıza hoş geldin. Hasan Matias Sarıkabadayı" mesajıyla duyurdu.
Nikahtan 4 gün sonra baba oldu haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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