Haberler Sarmaşık Nikahtan 4 gün sonra baba oldu

Nikahtan 4 gün sonra baba oldu

Şarkıcı Soner Sarıkabadayı, sevgilisi Camelo Lopez ile geçtiğimiz Cumartesi günü nikah masasına oturmuştu. Nikahta karnı burnunda olan Lopez, evlilikten dört gün sonra doğum yaptı.

Giriş Tarihi: 9.10.2020