Osman Bey, Türkiye’yi ekran başına kilitledi

SEZON açılışı yaptığı 28'inci bölümüyle reytinglerin zirvesine dönen ve tüm kategorilerde birincilikle Çarşamba gecesinin en çok izlenen yapımı olan 'Kuruluş Osman', kadroya katılan yeni isimler, görkemli meydan savaşı sahneleri ve özellikle Burak Özçivit'in performansıyla büyük övgü aldı. Kuruluş Osman, Tüm Kişiler'de %9,52 izlenme oranı ve %24,78 izlenme payı AB Sosyal Statü'de %8,11 izlenme oranı ve %21,12 izlenme payı, 20+ABC1'de %10,03 izlenme oranı ve %23,92 izlenme payı elde ederek tüm kategorilerde rakiplerine fark atarak birinci oldu.

SOSYAL MEDYAYI SALLADI

#KURULUŞOSMANYENİSEZON etiketiyle sosyal medyaya da damgasını vuran yapım, yeni oyuncularıyla da ses getirdi. Sezon açılışı bölümünde performanslarıyla izleyenlerin beğenisini toplayan usta isimler Cüneyt Arkın ve Tamer Yiğit en çok konuşulan isimler oldu.