Milyonluk oyuncaklar

Ünlülerin tatilleri, ilişkileri ya da skandalları kadar kullandıkları milyonluk arabaları da merak yaratıyor. Kimi ünlü garajında birçok arabaya yer verirken, kimisi süper lüks bir modele servet harcıyor. Klasik arabalardan koleksiyon yapan da var, hızlı ve spor modellerin yaşattığı adrenalinden hoşlanan da... Kadınların tercihi ise genellikle güven veren cüsseli cipler... İşte televizyon ekranlarında ilgiyle izlenen ünlülerin milyonluk oyuncakları...



BENSU SORAL

BENSU Soral ile Hakan Baş 3 yıllık aşkın ardından 2018 yılında muhteşem bir düğünle nikâh masasına oturmuştu. Hakan Baş birinci evlilik yıl dönümü hediyesi için geçtiğimiz sene 3 milyon TL'lik Mercedes cipini eşi Bensu Koral'a hediye etti.



DEMET ŞENER

CENK Küpeli ile evlendikten sonra iş dünyasına adım atan eski manken Demet Şener, cip seven ünlülerden. Eşinin trafikte güvende olmasını isteyen Cenk Küpeli de, Demet hanımın zevkine göre bir model seçti. Küpeli, daha önce Londra'da ev sürprizi yaptığı eşine 1 milyon TL değerinde Volvo'nun XC 90 adlı cipini aldı.



ALEYNA TİLKİ

18 yaşını doldurunca ilk iş olarak ehliyet alan şarkıcı Aleyna Tilki, araba seçimini Porsche Macan'dan yana kullandı. Genç şarkıcının genellikle şoförünün kullandığı cipinin değeri yaklaşık 1.3 milyon TL değerinde.



SERDAR BİLGİLİ

KLASİK arabalara olan düşkünlüğüyle bilinen Beşiktaş kulübünün eski başkanı Serdar Bilgili, 1960 model Porsche 356'e sahip. Ünlü iş insanı pahalı oyuncağıyla en son, oğlu Ali ile turlarken görüntülendi.



BERKAY

ARABA koleksiyonu olan popçu Berkay, satın aldığı lüks otomobilleriyle sık sık adından söz ettiriyor. Berkay'ın garajına eklediği son marka ise Bentley oldu. Şarkıcı, lüks araç için kesenin ağzını açarak 2 milyon 200 bin lira ödedi.



BURCU ESMERSOY

EKRANLARIN sevilen sunucusu Burcu Esmersoy, çok sık araba değiştirmeyen ünlülerden. Uzun süredir Land Rover cipiyle görüntülenen güzel sunucu, hakkında çıkan 'mali kriz yaşıyor' dedikodularını, 1 milyon değerindeki aracını satın alarak yalanlamıştı.