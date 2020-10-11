İzmir Operası’nda dans ve Napoliten heyecanı

İzmir Devlet Opera ve Balesi, 5 Ekim Pazartesi akşamı Bornova Kültür ve Sanat Merkezi Açıkhava Sahnesi'nde gerçekleşen Antik Aryalar Konseri ile yeni sezonun perdelerini açtı. Sezonun son açık hava etkinliği olan bu konserin ardından, 8 Ekim'de Elhamra Sahnesi'nde Mozart Seçkileri ile sanatseverlerin karşısına çıkan İzmir Operası sanatçıları, pandemi döneminde her türlü önlemlerin alındığı konserlerle etkinlik programını yoğun bir şekilde sürdürecek.



VERDİ AKŞAMI YAPILACAK

13 Ekim saat 20.00 ile 15 Ekim saat 15.00'te 'Klarinet ve Dans', 17 Ekim saat 20.00 ve 24 Ekim saat 15.00'te 'Napoliten Konseri', 21 Ekim saat 20.00'de '3 Bas Ses Konseri', 29 Ekim saat 20.00'de 'Türk Bestecileri Konseri' ve 31 Ekim saat 20.00'de 'Verdi Akşamı' Elhamra Sahnesi'nde izleyicileri coşturacak.



EN GÜZEL AŞK ŞARKILARI

Klarinet ve Dans etkinliğinde özgün koreografiler, klarinet dörtlüsü tarafından seslendirilen Chopin, Albeniz, Bizet, Tchaikovsky gibi ustaların eserleri eşliğinde sahnelenecek. Napoliten Konseri'nde ise O Sole Mio, Granada, Dicitencello Vuie gibi dünyanın en sevilen melodilerini içeren aşk şarkıları seslendirilecek.



SEVİLEN OPERA ARYALARI

3 Bas Ses programında, bas ses için yazılan yerli ve yabancı repertuvardan eserler yer alacak ve üç bas solist sanatçının yorumuyla piyano eşliğiyle izleyiciye sunulacak. Türk Bestecileri Konseri'nde yerli ezgilerin çeşitli düzenlemeleri operayla buluşacak ve Verdi Akşamı'nda Giuseppe Verdi'nin Maskeli Balo, Otello, Rigoletto, Il Trovatore gibi operaların en keyifli aryaları seslendiriliyor olacak.