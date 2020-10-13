Korunduğumuzu bilmek çok güzel

İzmir'in Çeşme ilçesinde milli sörfçü Çağla Kubat'a ait okuldaki bir tekneden motor çalındı. Jandarma ekiplerin çalışmasıyla 1 hafta sonra bulunan motor, Kubat'a teslim edildi. Gece okula gelen şüpheliler, okula ait olan güvenlik teknesinin motorunu alarak kayıplara karıştı. Şikayet üzerine Alaçatı Jandarma ve JASAT ekipleri, piyasa değeri 70 bin lira olan motoru bulmak, şüphelileri ise yakalamak için harekete geçti.

"O MOTOR GİTTİ"

Şüphelilerden 1'i tutuklandı, 4'ü ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Tekne motoru ise Kubat'a teslim edildi. Motoru bulup getiren ekiplere teşekkür eden Kubat, "Güvenlik botumuzun motoru çalındığı için antrenmanlarımızı iptal etmek zorunda kaldık. Çevremizdeki insanların büyük çoğunluğu 'O motor gitti, bulunmaz' dedi. Ancak İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Çeşme Komutanlığı ve JASAT timleri motoru 1 haftada buldu. Çeşme kaymakamımız da yakından ilgilendi. Korunduğunuzu bilmek çok güzel bir duygu" diye konuştu.