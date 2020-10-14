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Haberler Sarmaşık Yüzleri gülüyor

Yüzleri gülüyor

Yüzleri gülüyor
Giriş Tarihi: 14.10.2020

Sevgilisi Kaan Demirağ'la önceki akşam Bebek trafiğinde görüntülenen Aslışah Alkoçlar'ın yüzü gülüyor. Demirağ'ın kardeşinin doğum günü yemeğine katılan Alkoçlar, 'aileye girdi' haberleriyle gündeme gelmişti. İlişkilerinde her şeyin yolunda gittiği anlaşılan çift, gülücükler saçarak ilişkilerinin evlilik yolunda ilerlediğini gösterdi.

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