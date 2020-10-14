Sevgilisi Kaan Demirağ'la önceki akşam Bebek trafiğinde görüntülenen Aslışah Alkoçlar'ın yüzü gülüyor. Demirağ'ın kardeşinin doğum günü yemeğine katılan Alkoçlar, 'aileye girdi' haberleriyle gündeme gelmişti. İlişkilerinde her şeyin yolunda gittiği anlaşılan çift, gülücükler saçarak ilişkilerinin evlilik yolunda ilerlediğini gösterdi.
Yüzleri gülüyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.