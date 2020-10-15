“Seçil’de gençliğimi görüyorum”

Türk popunun tescilli beste fabrikatörü Serdar Ortaç, geçtiğimiz akşam sahnedeydi. Sahne öncesinde basın mensuplarını kulisinde ağırlayan Ortaç kendisine yöneltilen sorulara dobra dobra yanıtlar verdi. Serdar Ortaç, sevgilisi Seçil Gür'ün işleri dolayısıyla bu programına gelemediğini dile getirirken "Onda kendi gençliğimi görüyorum. Çok güzel besteler yapıyor. Çok çalışkan ve azimli. Allah nazarlardan saklasın" ifadelerini kullandı.

CHLOE KONUŞMAK YASAK

Eski eşi Chloe Loughnan ile ilgili tüm soruları mahkemece verilen konuşma yasağı dolayısıyla yanıtsız bırakan başarılı sanatçı, "Malesef kendisi ile ilgili hiç bir soruya yanıt veremem. Konuşma yasağı var" dedi.

BAŞKANIMIZI SEVİYORUM

Sosyal medyayı da yakından takip ettiğini dile getiren Serdar Ortaç kendisini eleştirenleri anlayışla karşıladığını söylerken "Bana yandaş diyorlar. Ben yandaş filan değilim. Sadece Başkanımızı seviyorum. Bazen bunlarla başa çıkmak için ilaç alıyorum, unutuyorum, uyuyorum. İşime gücüme ve sağlığıma bakıyorum. Benim sağlığımdan başka düşüncem yok artık. Yürüyemiyordum biliyorsunuz. Rabb'ime şükrediyorum ayaktayım." sözleriyle de eleştirilere karşı reçetesini verdi. Azerbaycan'da kendisi ile ilgili çıkan ölüm dedikodularına, "Bir gün muhakkak öleceğiz. Ne gün olduğu belli değil. Güzel ve günahsız yaşadım. Hiç isyan etmedim" sözleri ile değerlendiren Ortaç ölümden korkmuyorum dedi. Son olarak baba olma arzusunu da dile getiren Ortaç, "Kaç yaşına geldim kısmet olmadı. Elbette isterim bir tane daha Serdar olsun" ifadeleriyle babalık özlemini basın mensupları

ile paylaştı.