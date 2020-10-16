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Haberler Sarmaşık Makyaja ihtiyacı yok

Makyaja ihtiyacı yok

Makyaja ihtiyacı yok
Giriş Tarihi: 16.10.2020

İŞ insanı Nedim Keçeli ile 2017 yılında dünya evine giren eski Miss Model Türkiye güzeli Gamze Karaman Keçeli, önceki gün Beşiktaş'ta objektiflere takıldı. Ekranların aranan sunucularından olan ve makyajlı görmeye alışık olduğumuz ünlü sunucu, günlük kıyafetleri ve makyajsız haliyle dikkat çekti. Kameralara çekinmeden poz veren Keçeli, özgüveniyle takdir topladı.

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