Makyaja ihtiyacı yok

İŞ insanı Nedim Keçeli ile 2017 yılında dünya evine giren eski Miss Model Türkiye güzeli Gamze Karaman Keçeli, önceki gün Beşiktaş'ta objektiflere takıldı. Ekranların aranan sunucularından olan ve makyajlı görmeye alışık olduğumuz ünlü sunucu, günlük kıyafetleri ve makyajsız haliyle dikkat çekti. Kameralara çekinmeden poz veren Keçeli, özgüveniyle takdir topladı.