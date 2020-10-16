Yavuz Bingöl’ün acı günü

Türk Halk Müziği sanatçısı Yavuz Bingöl'ün kanserden yaşamını yitiren kız kardeşi Fatma Efsun Pul için Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde cenaze töreni düzenlendi. 2 yıldır tedavi gördüğü göğüs kanserinden hayatını kaybeden 51 yaşındaki Fatma Efsun Pul'un cenazesi, Ayvalık'ın Küçükköy Mahallesinde kılınan ikindi namazının ardından Küçükköy Mezarlığında defnedildi.

YALNIZ BIRAKMADILAR

Kız kardeşinin ölümü ile adeta yıkılan Yavuz Bingöl, cenaze töreni sonrasında gazeticilere yaptığı açıklamada, "Maalesef kardeşimi kaybettik. Allah mekânını cennet eylesin. Çok genç yaşta kaybettik. 2 yıldır kanserdi. Hastalığı yenemedi" dedi. Cenazede, Bingöl ve ailesini sanatçı arkadaşları Mahsun Kırmızıgül, Deniz Oral ve Olgun Şimşek yalnız bırakmadı. Fatma Efsun Pul'un cenazesine; eşi Serkan Pul ve kızı Fatma Ceren Çınar'ın yanı sıra yakınları, akrabaları ve sevenleri katıldı. TRT'den emekli olan, bir kız çocuk annesi Fatma Efsun Pul'un cenazesinde Ayvalık Kaymakamı Gökhan Görgülüarslan da yer aldı.





Suat SALGIN