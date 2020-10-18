Yeşilçam’ın efsaneleri genç yıldızlarla buluştu

Türk Sinemasını Geçmişten Geleceğe Taşıyanlar' ödül töreni önceki akşam Cemal Reşit Rey Salonu'nda gerçekleşti. Türkiye Sinema Eseri Sahipleri Meslek Birliği (SESAM) tarafından düzenlenen törende Yeşilçam'ın unutulmaz isimleri ile sinemanın genç yıldızları bir araya geldi. Kültür Bakanlığı himayesinde, İstanbul Sinema Geliştirme Derneği'nin desteği, SESAM Başkanı Yılmaz Atadeniz'in ev sahipliğinde düzenlenen ve SESAM 2. Başkanı Hakan Türkşen ile senarist Nur Türkşen'in sunduğu gecede, Göksel Arsoy, Nevra Serezli, Cihat Tamer, Meral Çetinkaya, Ayşe Kökçü gibi efsane isimlerin yanı sıra Oktay Kaynarca, Eda Ece, Ahmet Kural ve Burcu Kıratlı'nın aralarında yer aldığı genç sanatçılar ödüllerini aldı.

KARTPOSTAL GİBİYDİK

Törene eşi Burcu Alço ile katılan Yeşilçam'ın ustası Nuri Alço, "Şu anki imkanlar bizim zamanımızda olsaydı, dünyanın konuştuğu bir isim olurdum. Şimdiki nesilin tiplerine bakın hepsi birbirine benziyor. Oysa Yeşilçam starlarının hepsi ayrı birer kartpostal gibi" dedi. Alço'nun baba olmayı istediğini söylemesi üzerine eşinin "Boş vaktini yakalarsam olur" demesi ise çevredekileri gülümsetti.



ÖDÜL ALANLAR

Abdullah Oğuz, Göksel Arsoy, Hülya Koçyiğit, Ahmet Kural, Aras Bulut İynemli, Neslihan Atagül, Nurgül Yeşilçay, Burak Özçivit, Ali Sunal, Meral Çetinkaya, Cihat Tamer, Ekrem Çatay, Erhan Yazıcıoğlu, İsmail Kalkan, Oktay Kaynarca, Turgay Tanülkü, Ümit Efekan, Ali Yaver, Nevra Serezli, Ayşe Kökçü, İlker İnanoğlu, Eda Ece, Fatih Aksoy, Burcu Kıratlı, Hüseyin Özşahin.