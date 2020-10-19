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Haberler Sarmaşık ‘Ben galerici değil şarkıcıyım’

‘Ben galerici değil şarkıcıyım’

‘Ben galerici değil şarkıcıyım’
Giriş Tarihi: 19.10.2020

Prototip araçlara verilen T plakalı cipiyle vergide usulsüzlük yaptığı iddia edilen şarkıcı Berkay, eleştirilerin kötü niyetli olduğunu söyledi. Berkay, "Ben galerici değil, şarkıcıyım. Bana yasal bir kağıt verdiler binmemle alakalı. Yedi günde bir o kağıt yenileniyormuş. Konuya tam hakim değilim. şimdi yeni bir araba sipariş verdim, onu bekliyorum" dedi.

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