Prototip araçlara verilen T plakalı cipiyle vergide usulsüzlük yaptığı iddia edilen şarkıcı Berkay, eleştirilerin kötü niyetli olduğunu söyledi. Berkay, "Ben galerici değil, şarkıcıyım. Bana yasal bir kağıt verdiler binmemle alakalı. Yedi günde bir o kağıt yenileniyormuş. Konuya tam hakim değilim. şimdi yeni bir araba sipariş verdim, onu bekliyorum" dedi.