Kadırgalı vefası!

GEÇTİĞİMİZ günlerde ablası Fatma Doğan'ı kaybeden türkücü Nihat Doğan, başsağlığı için arayan eski nişanlısı Seda Sayan'a övgü dolu sözlerle teşekkür etti. Katıldığı bir etkinlikte gazetecilerle ayaküstü sohbet eden Doğan, "Taziye için birçok dostum, sevenlerim ve hayatımda değerli bir insan olan Seda Sayan hanımefendi aradı. Kendisi herhangi bir ihtiyacımın olup olmadığını da sordu. Buradan sizlerin huzurunda Seda

hanıma teşekkürlerimi sunuyorum" dedi.