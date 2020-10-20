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Haberler Sarmaşık Dost sofrasında menü tanıtımı

Dost sofrasında menü tanıtımı

Dost sofrasında menü tanıtımı
Giriş Tarihi: 20.10.2020

DEMET Akalın, Simge, Deniz Seki ve sevgilisi İrfan Özçelik, Esra Balamir önceki akşam Okan Kurt'un Anadolu Hisarı'nda kızının adını verdiği restoranında buluştu. Gaziantep Mutfağının özel lezzetlerini ile meşhur Hirahan'da Okan Kurt misafirlerine yeni menüyü de tanıttı.

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